Juve, tutte le combinazioni per andare in finale di Coppa Italia

TORINO - L’autogol di Venuti a tempo scaduto mette la Juventus in posizione di favorita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium il 20 aprile (data da confermare). Ai bianconeri, per raggiungere la finale, basterà vincere di nuovo o pareggiare. In caso di sconfitta per 1-0 si andrà ai tempi supplementari e, se il risultato non si sbloccherà, ai calci di rigore. La Fiorentina, per qualificarsi, deve vincere con due reti di scarto (2-0, 3-1 e via dicendo) oppure con una rete di scarto a partire dal 2-1. In Coppa Italia vale infatti ancora la cosiddetta regola del valore doppio per i gol in trasferta, che è stata abolita dalle Coppe europee all’inizio di questa stagione. La manifestazione tricolore vi si adeguerà nell’annata 2022- 23 e in semifinale, l’unica fase del torneo che si disputa con gare di andata e ritorno, le reti non varranno più doppio.