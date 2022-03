Vlahovic, cuore bianconero sui social dopo la vittoria contro la Fiorentina

TORINO - Nessun commento ma solo due cuori, uno bianco e uno nero. Dusan Vlahovic ha commentato con queste due emoticon e una foto di gruppo sui social la vittoria in Coppa Italia della Juventus nel suo ex stadio, che alla sua prima da avversario lo ha accolto con fischi, insulti, anche razzisti, e l'accusa di essere un traditore. Novanta minuti difficili contro il suo passato recente, durante i quali ha patito la marcatura asfissiante dei centrali della Fiorentina creando un solo pericolo a Terracciano. Il serbo alla fine si è tolto la soddisfazione di una vittoria che per i bianconeri rappresenta una pesante ipoteca sulla conquista della finale.