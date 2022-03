Juve, Vlahovic premiato come il miglior giocatore di febbraio dall'AIC

TORINO - "Per i suoi gol, per il suo straordinario rendimento, Vlahovic è stato nominato miglior giocatore del mese di febbraio dall'associazione italiana calciatori. Complimenti Dusan, meritatissimo!". Con queste parole l'account ufficiale della Juventus ha annunciato che Dusan Vlahovic è stato premiato dall'AIC come miglior calciatore di febbrario . Sui social è stata condivisa anche l'immagine dell'attaccante bianconero con il premio.

Il rendimento di Vlahovic nel mese di febbraio

Nel solo mese di febbraio Vlahovic ha realizzato 3 gol e 1 assist in 6 presenze tra Serie A e Coppa Italia. In campionato si è sbloccato subito con la rete contro il Verona (finita poi 2-0) ed è stato poi decisivo contro l'Empoli con una doppietta (partita poi finita 3-2 per i bianconeri). In Coppa Italia contro il Sassuolo ha servito l'assist per il gol di Paulo Dybala e si è poi reso decisivo nel finale, con un tiro che ha poi causato l'autogol di Tressoldi per il 2-1 finale che ha permesso alla Juventus di avanzare alle semifinali. Inoltre l'attaccante serbo ha segnato anche nel suo debutto in Champions League contro il Villarreal (finita poi 1-1), con una rete da record in soli 32 secondi.