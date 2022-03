Juve-Spezia, l'anno scorso fu Morata l'apripista

TORINO - Sono appena quattro i precedenti di Juventus-Spezia (il prossimo 'episodio' è in programma domenica) e se i primi due risalgono a 100 anni fa, il terzo è della stagione 2006-07 mentre l'ultimo è recentissimo, perché riporta al 3-0 rifilato ai liguri dai bianconeri nel passato campionato di Serie A . Un successo netto nel risultato ma ' sudato ' sul campo, con un punteggio che come ricorda il club bianconero sul proprio sito ufficiale "non traduce le difficoltà della prima parte dell'incontro". Tante difficoltà soprattutto nel primo tempo per la squadra allora guidata da Pirlo , con un palo di Cristiano Ronaldo ma anche molto lavoro per Szczesny.

A segno Morata, Chiesa e Ronaldo

Nella ripresa poi la partita si sblocca ma ci sono momenti di suspense: Morata va a segno con la rete viene che viene inizialmente annullata e poi convalidata dopo l'intervento del Var, per la gioia di Bernardeschi autore dell'assist decisivo. In vantaggio dopo un'ora di gioco, la Juve mette poi al sicuro il risultato dieci minuti dopo grazie a Chiesa: è ancora Bernardeschi a innescare il compagno, che trova la parata di Provedel ma poi riprende la palla e raddoppia. Alla festa non vuole mancare Cristiano Ronaldo, che va in rete a 60 secondi dal novantesimo con un'azione in ripartenza, mentre nei minuti finali c'è gloria anche per Szczesny che para un rigore a Galabinov.