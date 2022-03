TORINO - "Buon compleanno a Pierluigi Casiraghi", è il tweet della Juventus nel giorno del compleanno dell'ex attaccante bianconero e della Nazionale: Casiraghi è nato a Monza il 4 marzo 1969. In bianconero Casiraghi è arrivato nella stagione 1989/90, esordendo in Serie A nell'agosto 1989: da lì in poi totalizzerà 147 presenze e 36 reti con la maglia della Juventus. In bianconero ha vinto una volta la Coppa Italia (1989/90) e due volte la Coppa Uefa (1989/90 e 1992/1993).