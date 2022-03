Juve, la probabile formazione contro lo Spezia: con Dybala può riposare Vlahovic

Sono sette gli indisponibili per la partita di domani: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Weston McKennie, Denis Zakaria, Federico Chiesa e Kaio Jorge. Tre quelli che rientrano fra i convocati: Daniele Rugani (probabilmente disponibile per partire dal primo minuto), Federico Bernardeschi (che potrebbe giocare uno spezzone di partita) e Paulo Dybala (per il quale è possibile una partenza da titolare). Insomma, nonostante il numero degli indisponibili resta abbastanza preoccupante, la situazione è sensibilmente migliorata rispetto alla gara di Firenze, quando Allegri ha avuto 10 giocatori out. Allo stato attuale delle cose, è quindi probabile che Allegri schieri di nuovo la difesa a quattro: con Cuadrado (o De Sciglio) da una parte, Pellegrini dall’altra e in mezzo De Ligt e Rugani. Poche alternative in mezzo con la conferma di Locatelli, Arthur e Rabiot (a meno di mandare in campo il giovane Miretti dell’Under 23 come è accaduto a Firenze con l’utilizzo di Akè).