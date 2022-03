Ucraina, lo Juve Club Andria manda un camion di aiuti al confine

TORINO - È partito questa mattina e non sarà un viaggio breve: da Andria, in Puglia, fino al confine fra Ucraina e Polonia, con un carico di aiuti per i profughi della guerra raccolto dallo Juventus Official Fan Club di Andria, uno dei più grandi e attivi d'Italia. L'iniziativa è scaturita da un socio, Michele Losito, la cui attività intratteneva rapporti commerciali con l'Ucraina e che quindi aveva contatti con il Paese tragicamente travolto dalla guerra e la risposta dei tifosi juventini è stata straordinaria, in pochi giorni la sede del club si è riempita di medicinali, parafarmaci, prodotti per l'igiene, abbigliamento per uomo, donna e bambino, scarpe, torce, candele e caricatori per cellulari.