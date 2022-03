Juve, Dybala ko: Allegri senza Joya, Vlahovic in dubbio. E il sogno scudetto...

TORINO - Paulo Dybala non sarà convocato per la sfida di domani contro lo Spezia: la Joya aveva annunciato giovedì a Milano che era pronto a ritornare a disposizione di Allegri e a giocare, ma è lo stesso tecnico bianconero a svelare un nuovo problema fisico per l’attaccante argentino. Un guaio al flessore, l’ennesimo di una stagione costellata da stop che mette in dubbio la tenuta fisica del numero 10. E non soltanto quella perché Allegri ha spiegato come i medici e i preparatori stiano cercando di capire la natura e come gestire gli infortuni, non solo di Dybala, ma di tutta la squadra, considerando anche la componente psicologica.