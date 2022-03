Juve, Allegri alza la guardia: "Spezia pericoloso in trasferta. Dybala out"

TORINO - Alla vigilia della sfida contro lo Spezia in programma allo Stadium il tecnico Massimiliano Allegri mette in guardia la sua Juve: "I liguri hanno vinto diverse volte in trasferta, sfideremo una squadra che gioca e ha tecnica. E poi più si va verso fine campionato, più è difficile vincere le partite. Serviranno tecnica, testa, aggressività ma avremo il nostro pubblico a spingerci".

Il punto sull'infermeria

Poi sulle assenze: "Rugani c'è e dovrebbe giocare dall'inizio - rivela Allegri nella conferenza stampa della vigilia -. Non ci sarà De Sciglio, che ha un fastidio al ginocchio lo devo tenere a riposo, e sono out anche Chiellini e Bonucci. Alex Sandro sta procedendo bene e spero di recuperarlo per il Villarreal mentre Dybala ieri si è fermato prima perché non sentiva la gamba libera, domani non ci sarà. Ha sentito un risentimento al flessore. Bernardeschi invece è completamente recuperato". Qualche dubbio intanto per il reparto avanzato, dove potrebbe essere concesso un po' di riposo a Vlahovic: "Sto pensando di farlo partire dalla panchina, ma devo ancora decidere - spiega Allegri -. Se ci saranno Kean e Morata, possiamo giocare con due punte più di movimento".

La 'chimera' Scudetto

Così invece il tecnico bianconero risponde a chi gli chiede se davvero non pensa più allo Scudetto: "Non è questione di scaramanzia: il pensiero è che bisogna lottare per tutti gli obiettivi, siamo tutti d'accordo. Ma il lato pratico è un altro, ed è legato a numeri e punti. Ora siamo quinti - sottolinea Allegri -, perché se l'Atalanta batte il Toro arriva pari e siamo dietro negli scontri diretti. Servono minimo 84 punti per lo scudetto, non c'è via d'uscita. C'è da pensare al quarto posto e ai ritorni di Coppa Italia e Champions".

'Dribbling' su Pogba e Dybala

C'è spazio infine anche per parlare di mercato: "Pogba? In questo momento parlarne non ha assolutamente senso. È un giocatore del Manchester United, non so cosa farà il prossimo anno. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto, poi si è un po' arrabbiato perché perdeva a basket e a calcio", ha scherzato l'allenatore toscano per poi dribblare le domande anche sul rinnovo di Dybala. "Tecnicamente non si può discutere un giocatore come Paulo - ha concluso Allegri -. Poi ci sono gli aspetti contrattuali che non dipendono da me".