Juve, Rugani: "Vittoria fondamentale, sento la fiducia di Allegri"

TORINO - In attesa del rientro dei veterani della difesa Bonucci e Chiellini, Daniele Rugani ancora una volta non ha tradito la fiducia di Massimiliano Allegri. Il centrale bianconero sottolinea l'importanza del successo della Juve contro lo Spezia, che lancia i bianconeri sempre più in alto in zona Champions: "Una vittoria fondamentale, tre punti importantissimi, vedendo il risultato dell'Atalanta era importante vincere - le parole di Rugani - ci siamo compattati, siamo riusciti a portare a casa la partita; il secondo tempo è stato di sofferenza, lo Spezia aveva qualità e ha giocato con quattro offensivi. Comunque si vedeva che volevamo vincere a tutti i costi e così è stato. Mi trovo molto bene a giocare da centrale con De Ligt, che è un grandissimo difensore, aggressivo, fisico. Ovviamente mi trovo benissimo anche con Giorgio e Leo. Sono a disposizione e mi fa piacere dare il mio contributo, vedo la fiducia di Allegri e la cosa mi fa molto piacere".