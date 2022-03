Juve, De Ligt "l'insuperabile": solo due dribbling subìti in campionato

TORINO - Il buon momento della Juve in campionato coincide con una ritrovata solidità difensiva da parte della squadra di Allegri: a sottolineare il buon lavoro delle retrovie bianconere è una particolare statistica personale di Matthijs de Ligt: il centrale olandese, infatti, è fra i colleghi di reparto il meno dribblato di tutto il campionato: una statistica che coinvolge tutti i difensori che hanno giocato più di 15 partite in serie A. Il 22enne di Leiderdorp ha infatti subìto solo due dribbling dagli avversari in 23 partite giocate.