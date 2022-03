Juve, Cuccureddu ancora in campo: gesto da campione e successo social a 72 anni

Da Alghero ad Alghero. Ma in mezzo, tra le altre cose della vita, oltre 400 partite con la Juve dal 1969 al 1981, sei scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Antonello Cuccureddu a 72 anni è "diventato virale" sui social grazie ad una foto inviata dal figlio Luca alla pagina Instagram "Calcio - Ultimi Romantici". L'immagine lo ritrae nella città natìa sarda, intento a tracciare le linee sul campetto della scuola calcio che porta il suo nome. Un lavoro umile, ma fatto con immutata passione per il calcio e per il futuro del calcio.

I commenti social per Cuccureddu

La foto ha fatto in poco tempo il giro del web, raccogliendo commenti carichi di nostalgia, stima e speranza. Ecco una selezione dei messaggi scritti dai tifosi juventini e non solo: "E poi la gente dice che il calcio è solo uno sport"; "Orgoglio sardo"; "Grande Cuccureddu leggenda bianconera"; "Uno sportivo è per sempre"; "Che meraviglia"; "Gli eroi non sempre indossano maschere"; "Un campione è per sempre".