Juve, Ramsey tormentone estivo: i Rangers non lo riscatteranno

Ha giocato 94 minuti in tutto e ha un assist al suo attivo: non si può dire che Aaron Ramsey abbia avuto fortuna, finora, nella sua avventura scozzese. E difficilmente i Rangers lo riscatteranno a fine stagione. Anzi, per il tecnico Giovanni Van Bronckhorst , le possibilità sono praticamente zero. Ieri lo ha di nuovo escluso dalla lista dei convocati, nella sfida contro il Motherwell ad Ibrox, per la Scottish Premiership. La sua ultima partita risale a 10 giorni fa, in occasione della partita di Europa League clamorosamente vinta dai Rangers a Dortmund 4-2: si trattava della quarta presenza consevutiva (solo spezzoni di gara tuttavia), poi è di nuovo scomparso, vittima di uno dei solito infortuni muscolari. E a questo punto, Federico Cherubini si prepara a gestire un’altra volta la difficile cessione del gallese, che a giugno tornerà a Torino, pronto a iniziare l’ultima stagione prevista dal suo contratto, che gli frutterebbe 7,5 milioni netti. Cederlo in estate sarà durissima, perché la speranza della Juventus era legata a un rilancio di Ramsey a Glasgow: un po’ di partite, qualche gol e l’impressione di essere tornato ai livelli dell’Arsenal. In quel modo sarebbe stato probabilmente più semplice torvare un club disposto a prenderlo. Ora l’ipotesi più probabile è la risoluzione del contratto, ma ovviamente con una consistente buonuscita per Ramsey che non vuole rinunciare a troppi soldi. E così, la Juventus risparmierebbe una cifra marginale.