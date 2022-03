La Juve punta la Sampdoria: palestra per Dybala, si ferma Cuadrado

TORINO - Cancelli aperti alla Continassa per consentire a circa trecento tifosi di seguire l'allenamento della Juventus. Tanti gli assenti tra i bianconeri di Massimiliano Allegri, che in questi giorni fa le prove anti-Sampdoria in vista della trasferta in programma sabato (12 marzo, ore 18) a Marassi. Mentre Chiellini e De Sciglio hanno lavorato a parte resta piena l'infermeria: a Bonucci, Kaio Jorge, Chiesa, McKennie, Zakaria , Dybala e Alex Sandro (seduta in palestra per gli ultimi due con l'argentino che ha poi svolto degli esercizi senza palla sul campo) si aggiunge anche Cuadrado, fermato da un attacco febbrile e rimasto a riposo in via precauzionale.