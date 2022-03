Marchisio nella sede del Monza: il post social e il commento di Amauri

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Claudio Marchisio continua a informare i tifosi sui suoi progetti lavorativi tramite i social. E anche stavolta dal suo profilo Instagram arriva qualche piccolo spoiler. L'ex centocampista della Juve ha pubblicato una foto che lo ritrae nella sede del Monza. "Non confermo e non smentisco. Cit", la didascalia scelta dal Principino. Il post ha attirato molti cuoriosi che si sono chiesti cosa si nasconde dietro la presenza di Marchisio: con molta probabilità si tratta di uno spot pubblicitario. Oltre ai curiosi, la foto è stata apprezzata anche da qualche vecchio compagno di squadra che non ha perso l'occasione per scherzare con Marchisio. Il primo a commentare è stato l'ex bianconero Luca Marrone, che oggi milita proprio nel club brianzolo: "Sei venuto a darci una mano?- ha scritto il nuemero 34 biancorosso.