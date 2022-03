Verso Sampdoria-Juve: Alex Sandro, De Sciglio e Cuadrado in gruppo

TORINO - Sabato, ore 18, la Juventus di Massimiliano Allegri farà visita alla Sampdoria con l'obiettivo di dare continuità ai recenti risultati per blindare il 4° posto e provare ad avvicinarsi alle prime tre in classifica. La squadra, dopo l’allenamento di mercoledì svolto davanti ai tifosi, si è ritrovata stamattina all’antivigilia del match con lavoro dedicato sullo sviluppo della manovra. Per Allegri buon notizie dall'infermeria perché Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta in gruppo insieme a Juan Cuadrado: il colombiano si è allenato regolarmente rientrando dopo l’assenza di ieri dovuta alla febbre e sarà a disposizione dell'allenatore per la trasferta al Luigi Ferraris. Domani allenamento sempre in mattinata, poi, alle 14:00, prima della partenza per Genova, la protocollare conferenza stampa dell'allenatore bianconero.