Juve, Dybala e il like a Del Piero che parla di promesse e campioni

"Forse non oggi, forse non domani e forse nemmeno tra un mese, ma una cosa è certa: sarò campione un giorno. È una promessa". Prendendo in prestito le parole di Rodrigo Lopes, campione UFC, Del Piero sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dei suoi momenti alla Juve, dall'esordio ai successi in campo internazionale, e dei trionfi con la Nazionale, su tutti ovviamente la conquista del Mondiale, aggiungendo la didascalia "A promise is a promise", "una promessa è una promessa" . Alex, quella promessa, l'ha mantenuta, sognando di essere un campione e diventandolo veramente nel tempo.

Il like di Dybala

Un sogno che magari ha in testa anche Dybala, erede di quel 10 bianconero, della fascia di capitano e di un ruolo che ricorda molto quello di Del Piero, tra fantasia e gol. Non a caso la Joya ha lasciato un like al post della bandiera juventina, magari un indizio di mercato da decifrare tra le righe. Il tema del rinnovo di Dybala rimane caldo, il futuro è da scrivere, ma a Paulo piace l'idea di diventare campione con la maglia della Juve, e non solo in Italia. Magari non oggi, non domani e nemmeno tra un mese, ma un giorno sì.

