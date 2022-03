Juve, Chiesa si allena sulla cyclette: "Non stop"

TORINO - Federico Chiesa torna ad allenarsi. Dopo un mese e mezzo dall'intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, effettuato il 23 gennaio ad Innsbruck, l'attaccante della Juventus e della Nazionale ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui si allena alla cyclette. L'esterno, che due giorni fa aveva postato un video in cui per la prima volta tornava a camminare dopo l'intervento, sta recuperando dopo il brutto infortunio patito nella gara di campionato contro la Roma.