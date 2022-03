Juve, da dicembre a oggi la crescita continua

Chi è troppo occupato a obiettare sull’estetica della Juventus, rischia di perdersi il processo di crescita della squadra di Massimiliano Allegri da dicembre a oggi. Da quando ha iniziato la lunga striscia di risultati positivi (da ieri sono 15), la Juventus ha sempre aggiunto qualcosa a se stessa. Adesso è solida, compatta, quasi insuperabile in difesa: a inizio stagione era lontanissimo dall’esserlo. Adesso è una squadra, un branco prima ancora che un gruppo, tenuto saldamente insieme dall’entusiasmo dei risultati: a inizio stagione quasi non era pensabile vederla così. Certo, può e deve migliorare in precisione ed efficacia offensiva, ma non si può ignorare il trend di crescita, se non si ferma riporterà una Juventus fortissima.