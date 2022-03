Juve, super Szczesny non Gigioneggia. E chi invocava Donnarumma si ricrede

Tutti sul carro di Szczesny, che non... Gigioneggia. Pure chi è appena sceso da quello di Donnarumma (tanto invocato in estate e ad inizio autunno), ora è lì a sgomitare pur di rimediare un posticino. Il portierone polacco sta facendo incetta: di fan, così come di rigori parati. Tre su quattro vuol dire 75%, vuol dire che - a dispetto delle consuetudini - ormai sono i tiratori a dover studiare come para i rigori Szczesny, non più il contrario. Dopo Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, ieri s’è dovuto inchinare Antonio Candreva.