Juve, il Psg pensa ad Allegri: la pista è calda

Ad Allegri della “mano del tecnico” poco e nulla gliene cale. I piedi dei giocatori, semmai, gli interessano. E c’è da credere che sarebbe, eccome, in grado di operare la trasformazione di cui sopra: da campioni espositivi, a gruppo vincente. Badando al sodo e al concreto. Ecco perché, dunque, come scoperto in primis da L’Equipe, il tecnico livornese figura nella lista per il dopo Pochettino. A luglio, sarà rivoluzione francese e la guida tecnica pare destinata a cambiare. Non serve un Da Vinci per capire che anche a livello dirigenziale ci si aspetta ben altro, basta un Leonardo. A quello che attualmente ricopre la carica di direttore tecnico, è chiesta una svolta (se non un saluto). E infatti è ai pianti altissimi che il nome di Allegri sta circolando. Circola assieme a quello di Zinedine Zidane - numero uno per distacco nelle preferenze per mille e uno motivi che vanno dal palmares alla nazionalità - e circola assieme a quelli di altri allenatori che il nostro calcio ben conosce: Antonio Conte (al Tottenham è alle prese con alti e bassi che si traducono in malumori malcelati, se non a tratti ostentati), l’interista Simone Inzaghi, l’ex calciatore del Psg Thiago Motta, che ora allena lo Spezia.

