Juve, sfida Arthur-Jorginho per le chiavi del centrocampo del futuro

TORINO - Uno cerca il posto nella squadra che già si è qualificata per il Mondiale. L’altra ha già il posto nella squadra che deve qualificarsi per il Mondiale. Sono i destini di Arthur e Jorginho . Il primo è brasiliano di nascita e di passaporto, tornato nel giro della Nazionale verdeoro che ha staccato il biglietto per Qatar 2022. Il secondo è brasiliano di nascita e italiano di passaporto, titolare nella squadra di Roberto Mancini che, invece, cerca di imbarcarsi all’ultimo momento grazie ai playoff tra Macedonia del Nord e, in caso di successo, con la vincente tra Portogallo e Turchia . Uno è la Juventus di oggi, l’altro potrebbe essere la Juventus di domani.

Il rilancio di Arthur

Arthur, quindi. In quattro partite si è trasformato da oggetto misterioso in convocato da Tite nel gruppo di cui fa parte soltanto un altro “italiano”, il bianconero Danilo. L’ultima apparizione risaliva al 17 novembre 2020, una vittoria per 2-0 in Uruguay, con tanto di prima rete personale. Un mese dopo, il buio. Complice le botte prese con l’Atalanta, causa di una calcificazione della membrana tra tibia e perone destro che ne avrebbe limitato l’utilizzo, fino alla decisione di operarsi a luglio. Massimiliano Allegri ha avuto la pazienza di attendere il lungo recupero, reinserendolo gradualmente nelle rotazioni e tappandosi le orecchie alle critiche sul rendimento. Ora, complice anche le uscite di mercato (Rodrigo Bentancur) e gli infortuni (Weston McKennie e Denis Zakaria), Arthur ha ritrovato il posto fisso. Guadagnandoselo, comunque. Nulla di clamoroso, ma sostanza al servizio della squadra nelle ultime quattro partite da titolare, tra campionato e Coppa Italia. Un lavoro da gregario apprezzato dal tecnico (...)

La concorrenza di Jorginho

La permanenza a Torino ha fatto bene a lui e alla Juventus, ma questo non significa una cristallizzazione della situazione. C’è infatti un altro numero 5 che interessa ai bianconeri: è quello di Jorginho, per l’appunto, obiettivo di mercato dai tempi di Maurizio Sarri. È in scadenza 2023, gioca in un Chelsea campione d’Europa ma con un futuro tutto da scoprire, viste le traversie oligarchiche di Roman Abramovich. Un possibile obiettivo, comunque (...)

