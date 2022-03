Juve, Rabiot sui social: "Siamo delusi, abbiamo dominato la partita"

TORINO - "Siamo molto delusi dopo aver dominato nettamente la partita e aver dimostrato una grande solidità per quasi 80 minuti. Un solo episodio ha cambiato il corso della gara con un risultato che non rispecchia quanto proposto ieri".Inizia così il post tramite Instagram di Adrien Rabiot , che ha scelto i social per commentare la sconfitta subita contro il Villarreal con conseguente eliminazione dalla Champions League .

Rabiot: "Concentriamoci sugli obiettivi che ci restano"

Il centrocampista francese, in campo per tutti i 90 minuti, ha infine aggiunto: "Sfortunatamente per noi, anche questo è il calcio. D'ora in poi concentriamoci completamente sugli obiettivi che ci restano per concludere nel migliore dei modi questa stagione!".