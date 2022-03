Dybala, la continuità e la difesa: Juve, tre appigli per rialzarsi subito

TORINO - Stavolta Massimiliano Allegri dovrà riempire la bottiglia d’acqua in soli tre giorni e mezzo, per citare la metafora con cui iniziò preparare la rimonta sull’Atletico negli ottavi di Champions di tre anni fa, dopo il 2-0 subito a Madrid: «E’ come se la bottiglia fosse vuota e ogni giorno servirà mettere un po’ d’acqua». Venti giorni più tardi, al ritorno, fu champagne. Stavolta però non c’è nessuna rimonta da preparare: il 3-0 dal Villarreal è arrivato al ritorno, e la delusione rischia di lasciare la squadra ancora più svuotata. Così almeno è apparsa dallo 0-1 al fischio finale.

Se non c’è nessuna rimonta da preparare in Champions, però, per i giocatori bianconeri e per Allegri c’è una rimonta da difendere in campionato: quella dal settimo posto della 14ª giornata al fondamentale quarto posto attuale. E c’è una rimonta da sognare, quella che permetterebbe di lottare per lo Scudetto. Oltre a una Coppa Italia da provare a conquistare, per non spezzare la striscia di stagioni con almeno un trofeo iniziata nel 2011-12. Ecco perché Allegri deve comunque riempire la bottiglia d’acqua della Juventus in tre giorni e mezzo, o almeno rabboccarla abbastanza da battere la Salernitana. Dopotutto, anche dopo quel ko in casa dell’Atletico la squadra bianconera ebbe solo tre giorni e mezzo per riprendersi e andare a conquistare a Bologna 3 punti fondamentali per quello Scudetto.