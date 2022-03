Juve, il manuale perfetto del papà bianconero: tre semplici regole

TORINO - Il 19 marzo si celebra la festa del papà e la Juve suggerisce, attraverso i suoi canali social, tre semplici regole per il papà bianconero perfetto. Un simpatico post per omaggiare tutti i padri tifosi con tutti i passi da fare a partire dal primo: "Scegli con attenzione il nome, il perfetto papà bianconero dà a suo figlio il nome di leggenda della Juventus". Il secondo è: "Condividi il tempo libero, il perfetto papà bianconero non porta suo figlio al parco giochi. Lo porta allo stadio", mentre il terzo: "Non dimenticare la musica, il perfetto papà bianconero insegna a suo figlio come suonare la chitarra solo per cantare insieme l'inno della Juventus". Queste le tre semplici regole del club che chiede, infine, un suggerimento ai tifosi: "Quali sono le vostre?".