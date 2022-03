Danilo: "Dovevamo chiedere scusa. Alla Juve mai fuori ruolo"

TORINO - "Come ho detto l'altro giorno, dovevamo solo chiedere scusa e lavorare. Anche oggi non abbiamo fatto la partita che volevamo, abbiamo pagato la stanchezza e il fatto che eravamo contati. Adesso cerchiamo di recuperare elementi che ci serviranno per i prossimi 40 giorni". Lo ha detto Danilo ai microfoni di Dazn, spiegando il perché dopo la vittoria della Juve contro la Salernitana ha chiesto scusa ai tifosi. Danilo ha aggiunto: "Oggi impegnato fuori ruolo? Alla Juve non sono mai fuori ruolo, faccio quello che mi chiede il mister, sono contento per la vittoria di oggi e per il percorso che stiamo facendo". Sulla corsa scudetto: "Facciamo il nostro lavoro, guardiamo a noi stessi, quella con l'Inter è una partita che ci dà motivazioni ma il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare tra le prime quattro".