Juve, De Sciglio: "Vittoria e convocazione, doppia soddisfazione"

TORINO - Festa doppia per Mattia De Sciglio , che appena rientrato negli spogliatoi dopo il 2-0 alla Salernitana , ha scoperto di essere stato convocato dal ct Mancini per gli spareggi Mondiali al posto di Di Lorenzo , infortunatosi nel corso del match con l'Udinese.

Di Lorenzo ko, tocca a De Sciglio

Allegri e Lione fondamentali

Confuso e felice il difensore della Juve, che ha così raccontato le sue emozioni a Dazn: "Sono entrato in spogliatoio e mi hanno comunicato la convocazione. Dopo la vittoria di oggi, super-importante, un'altra soddisfazione. L'esperienza a Lione mi ha aiutato tantissimo perchè fare un'esperienza all'estero ti fa crescere come giocatore e come persona. Mi ha aiutato a trovare più consapevolezza in me stesso e si è rivelata molto importante in vista di questa stagione, dove ho ritrovato il mister che mi ha dimostrato ancora una volta tutta la fiducia che mi aveva sempre mostrato".