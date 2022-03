Dybala esulta: "Bello segnare allo Stadium". Orgoglio Chiellini: "Io come Scirea"

TORINO - "Sempre bello segnare qua!". Così Paulo Dybala festeggia su Instagram il gol che ha spianato la strada alla Juventus nel match vinto 2-0 allo Stadium contro la Salernitana. "Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi!" ha scritto il capitano fantasista in un post, festeggiando il gol ritrovato mentre Chiellini celebra un altro record: "Una vittoria importante in una giornata speciale per me: 552 presenze in bianconero come il mito Gaetano Scirea", scrive sempre sui social un orgoglioso capitano. "Vincere era l’unica risposta oggi" sottolinea invece l'altro 'senatore' Bonucci che è rimasto ai box ma applaude i compagni per la reazione dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Villarreal. Ad affiancare Chiellini in difesa è stato De Ligt che come Rabiot definisce "solida" la prestazione dei bianconeri. Soddisfatti per i tre punti anche Bernardeschi ("Vittoria fondamentale nel percorso per costruire i nostri obiettivi!") e Luca Pellegrini: "Porta inviolata: +3, fino alla fine".