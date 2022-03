Moviola Juve-Salernitana: su Rugani non era rigore, Pellegrini salta l'Inter per un errore

Secondo tempo

È il nono minuto: Rugani tocca con il braccio in area, ma a seguito di un suo rinvio maldestro. Trattasi di “autogiocata”, dunque fa bene Ayroldi a non decretare il penalty. Al 23’ entrataccia di Verdi su Danilo, giusta l’ammonizione. Ma rischia anche il bianconero che di stizza spintona l’avversario. Al 38’ invece arriva l’ammonizione per Danilo per un fallo su Djuric: decisione giusta. Al 40’ ammonito anche Rabiot per fallo su Mikael, ma ha ragione la Juve a lamentarsi: aveva subito fallo Cuadrado poco prima. Al 42’ brutto intervento di Verdi (già ammonito) su Cuadrado. L’arbitro lo grazia, ma castiga Allegri estraendo il cartellino giallo per proteste.