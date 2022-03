Dybala-Juve, incontro finito: il contratto non verrà rinnovato

TORINO - Poco più di due ore di colloquio . Tanto è durato l' incontro tra la dirigenza della Juve e l'entourage di Paulo Dybala , organizzato per discutere il rinnovo del fantasista bianconero in scadenza di contratto e tornato ieri al gol nel match vinto allo Stadium contro la Salernitana . Una rete festeggiata poi sui social : "Grande atmosfera, è sempre bello segnare qui" ha scritto sul proprio profilo Instagram l'argentino , lanciando quello che sembrava un segnale di apertura e lasciando intuire la voglia di proseguire la sua avventura a Torino , anche per affinare l'intesa con Vlahovic con cui sembra trovarsi a meraviglia . Premesse che non hanno però portato alla fumata bianca stamattina , con il contratto che per il momento non verrà rinnovato.

Per ora niente accordo

L'agente Jorge Antun e Carlos Novel, l’uomo che cura le sponsorizzazioni della 'Joya', hanno lasciato la Continassa intorno alle ore 13 al termine di un appuntamento che ha portato a una fumata grigia. Per ora infatti non c'è accordo, con il ds Federico Cherubini e l’ad Maurizio Arrivabene che hanno aggiornato i rappresentanti di Dybala su una proposta economica prevedibilmente fondata su una parte fissa e una variabile legata anche a presenze e gol, una sorta di 'garanzia' che per la società visti gli ultimi infortuni. Un'offerta come previsto al ribasso rispetto a quella di ottobre quella presentata oggi dalla Juve (si dice sia inferiore ai 7 milioni di euro a stagione), che non è stata però accettata dall'entourage del calciatore. Non c'è accordo nemmeno sulla richiesta di commissione avanzata dagli agenti (che sarebbe di 10 milioni di euro) e allo stato attuale delle cose dunque il contratto di Dybala non sarà rinnovato, anche se non si esclude un riavvicinamento delle parti nelle prossime settimane.