Juve, Vlahovic infortunato: lascia il ritiro della Serbia e torna a Torino

BELGRADO (Serbia) - Infortunio all'inguine per Dusan Vlahovic, che salterà le prossime amichevoli della Serbia contro Ungheria e Danimarca. L'attaccante della Juventus tornerà a Torino nelle prossime ore per le cure del caso. Vlahovic era stato sostituito da Kean negli ultimi minuti della gara vinta dai bianconeri, ieri, contro la Salernitana per 2-0: l'attaccante serbo aveva firmato il raddoppio, dopo il gol iniziale di Dybala. La Juve tornerà in campo il 3 aprile per la sfida contro l'Inter.