Frattesi elogia Marchisio: "Una grande persona, uno dei miei idoli"

SASSUOLO - " Marchisio ? Una grande persona, uno dei miei idoli calcistici. Un'umiltà incredibile. Ricordo una partita, una delle prime volte che andavo in panchina con la prima squadra. Praticamente non mi riconosceva neanche mia nonna. Sono andato là e gli ho chiesto la maglietta perché mia nonna era completamente impazzita per lui, perché secondo lei ci assomiglio fisicamente. Nonna magari mi vede con gli occhi dell'amore. Gliel'ho chiesta a inizio partita, mi ha detto 'Tranquillo' e a fine partita me l'ha data. Ci sono rimasto, non è scontato come gesto". Sono le parole di Davide Frattesi che a Dazn ha parlato della sua stagione e soprattutto di Claudio Marchisio , bandiera della Juventus nonchè suo idolo. Proprio il club bianconero segue con interesse il centrocampista classe 1999 del Sassuolo, in chiave mercato.

"Sassuolo la società perfetta per crescere"

Frattesi ha poi parlato del club neroverde: "Sassuolo come piazza ideale per crescere? Secondo me si perché non ci sono le pressioni dei grandi club, puoi sbagliare con un po' più di tranquillità. E poi è come una grande famiglia, vieni coccolato un po' da tutti. Da una parte va bene, da un'altra no perché quando esci e iniziano le pressioni vere diventa più difficile. Però per iniziare un percorso in Serie A penso che questa sia la società perfetta".