Juve, Ravanelli stronca Dybala: "Mai diventato un campione"

TORINO - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha commentato ai microfoni di Sky la situazione legata a Paulo Dybala, parlando prima di tutto della gestione del club in generale: "Con Arrivabene alla Juve si è ritrovata quella disciplina che era venuta a mancare, ha riportato carattere e determinazione. Si deve giocare con rispetto della maglia e con delle regole". Secondo "Penna Bianca", tra l'altro, anche il percorso di Paulo Dybala ha subito un'involuzione nell'ultimo periodo: "Nei primi anni Dybala ha fatto vedere buone qualità, ma non è mai diventato un campione".