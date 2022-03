Danilo, 100 volte in maglia Juve: “Ripago la fiducia. Io capitano? Responsabilità e orgoglio”

Dal primo gol al Napoli alla fascia di capitano

Un'intervista speciale e a cuore aperto, quella a cui si è sottoposto Danilo, che ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua avventura alla Juve. "Tanto orgoglio e devo dire grazie. Indossare la maglia della Juve, anche solo per una volta per me sarebbe stato motivo d'orgoglio, ma indossarla per cento volte è davvero speciale perché significa che il club ha fiducia in me e nel mio lavoro e questo va ripagato sempre", le prime parole del terzino che ha commentato così il suo personale traguardo. Dalla prima presenza contro il Napoli al primo gol, arrivato dolo soli 29 secondi dal suo esordio assoluto in bianconero: "Ho preso un rimpallo dopo un loro calcio d'angolo. E dopo dieci secondi ero lì a festeggiare con i tifosi il mio primo gol". Dai gol ai trofei vinti con la Vecchia Signora, Danilo ha svelato qual è quello più speciale: "La Coppa Italia vinta contro l'Atalanta è stata speciale per me perché venivamo da una stagione difficile, dove avevamo difficoltà a fare risultati di fila. E per noi e per la squadra è stato un premio per il nostro lavoro e la nostra resilienza". Di momenti emozionanti con la maglia della Juve, il terzino brasiliano ne ha vissuti tanti, ma uno in particolare: la prima volta la fascia da capitano: "È stato contro la Fiorentina, mancavano pochi minuti alla fine. Per me un momento davvero speciale perché io penso che quando indossi la fascia di capitano della Juve, rappresenti anche tutti i capitani del passato che hanno creato tutta l'energia che c'è alla Juve. Quindi è tanta responsabilità, ma anche tanto orgoglio". Invece, sulla vittoria più importante non ha dubbi: "Quella contro il Bologna, all'ultima di campionato. Non solo per la nostra partita, ma anche per tutto quello che stava succedendo nelle altre gare. Io ricordo di essere uscito più o meno al 70° e quando ero in panchina ho detto al mister : Se succede un'altra volta lasciami giocare perché da fuori soffro troppo".