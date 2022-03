Juve, Locatelli è guarito dal Covid: buone notizie per Allegri e Mancini

Attraverso una nota ufficiale, la Juve ha annunciato che Manuel Locatelli è guarito dal Covid e dunque presto tornerà a disposizione di Allegri in vista della ripresa del campionato, quando i bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium l'Inter in un match importantissimo per gli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni. Intanto, però, l'ex Sassuolo, che era risultato positivo all'indomani della débâcle in Champions League contro il Villarreal, raggiungerà i compagni della Nazionale a Coverciano. Gli azzurri, qualora dovessero battere stasera la Macedonia del Nord, martedì 29 marzo sfiderebbero nella finale playoff per i Mondiali di Qatar 2022 una tra Portogallo e Turchia, e Mancini potrebbe contare sul mediano della Juve.