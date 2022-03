Verso Juve-Inter, Allegri al lavoro senza i nazionali

TORINO - Privo dei tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diretto al Jtc il primo allenamento dopo tre giorni di pausa, iniziando così la marcia d'avvicinamento al big match di campionato contro l'Inter, in programma all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 3 aprile alle ore 20.45: "Il gruppo - si legge sul sito ufficiale del club bianconero -, ovviamente a ranghi ridotti per via dei diversi giocatori impegnati con le rispettive Selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni". Presente per la prima volta dopo l'annuncio del mancato rinnovo Paulo Dybala, non chiamato dalla nazionale argentina e che oggi, dopo la seduta, è stato convocato in Procura come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' sulle plusvalenze e sull'accordo sulla riduzione degli stipendi che i giocatori bianconeri hanno raggiunto con la società nel marzo del 2020.