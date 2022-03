Juve, un regalo per Allegri: McKennie è il colpo per il rush finale

TORINO - Un colpo (quasi) a sorpesa Massimiliano Allegri potrebbe riceverlo anche per il finale di stagione. Non dal mercato, che riaprirà in estate, bensì dall’infermeria: ossia Weston McKennie [...] La riabilitazione del centrocampista americano, infortunatosi nella gara d’andata contro il Villarreal (frattura composta del 2° e del 3° osso metatarsale del piede sinistro), sta proseguendo bene .

Mckennie: ecco quando potrebbe rientrare

L’ex Schalke 04 sta rispettando le tabelle e, se tutto andrà secondo programmi, tornerà a disposizione di Allegri a fine aprile. Il conto alla rovescia di McKennie è già iniziato. La Juventus dovrebbe ritrovare il dinamismo del texano e il suo prezioso senso del gol almeno per le ultime 4 gare di campionato, che in caso di vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter potrebbero essere decisive non soltanto per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Dal match casalingo del primo maggio contro il Venezia al Genoa, passando per la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri fino all’ultima di Serie A, al Franchi. Al conteggio, in caso di passaggio del turno in Coppa Italia (la Juventus ha vinto 1-0 la gara d’antata contro la Fiorentina), potrebbe aggiungersi anche la finale contro la vincente del derby milanese.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport