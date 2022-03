Bonucci: "Demiral all'Atalanta? Ha fatto bene. Rivali in campo, stima fuori"

"Demiral? Credo che la scelta di andare a giocare all'Atalanta sia stata la migliore. Ha fatto una crescita importante, ha bisogno di giocare per migliorarsi, ha fatto la cosa giusta andando all'Atalanta". Lo ha dichiarato Leonardo Bonucci su Merih Demiral, a TRT Sport, in vista della partita dell'Italia contro la Turchia del suo ex compagno di squadra alla Juve. Il difensore bianconero della Nazionale italiana ha aggiunto: "Rivederlo è sempre un piacere perché è un ragazzo che porta positività ed energia, quindi sarà un piacere abbracciarlo. Per quei 90 minuti saremo avversari, ma il legame che ci lega al di fuori è molto bello".