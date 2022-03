Juve-Szczesny e la sfida dei 60 secondi: nessun dubbio sulla parata più bella

Dopo Dusan Vlahovic è toccato a Szczesny! Il portiere polacco è stato sottoposto al quiz del club bianconero: rispondere a più domande possibili in 60 secondi. Il numero 1 bianconero, dopo un avvio di stagione sottotono è finito nella bufera, ma grazie alla fiducia di Allegri è stato tra i protagonisti della rimonta in classifica della Juve. Decisivo in alcune partite, in questa stagione Szczesny è diventato anche un ottimo para rigori: ne sanno qualcosa Veretout, Pellegrini e Candreva.