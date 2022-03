Tevez infiamma Juve-Inter: il messaggio social esalta i tifosi

A pochi giorni dalla partita decisiva per il finale di stagione della Juve, uno dei più amati ex bianconeri torna a "farsi sentire" e a caricare l'ambiente via social, postando una foto che lo ritrae con tanto di stemma zebrato sulla giacca e zaino in spalla, come fosse pronto a scendere in campo. Questa la didascalia: "Torno a casa mia, Juve vs Inter, Forza Juve". Tanto è bastato a scatenare i tifosi, che lo vorrebbero rivedere in campo eccome. Nella storia Instagram Carlitos ha taggato anche il profilo ufficiale della Juve, probabilmente sarà presente allo Stadium domenica 3 aprile alle ore 20.45.