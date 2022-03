Juve, spunta Molina: sfida all'Atletico Madrid per il Cuadrado del futuro

TORINO - La Juventus guarda al Sud America per rinforzare la fascia destra. L’ultimo nome finito nei radar bianconeri non è un talento scoperto nella recente missione tra Argentina e Brasile, bensì un protagonista del nostro campionato: quel Nahuel Molina, 23 anni, laterale dell’Udinese e della Nazionale di Lionel Messi. Il jolly dei friulani, trionfatore in Coppa America la scorsa estate, s’aggiunge alla lista degli obiettivi del ds Federico Cherubini. Alla Continassa, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, pensano a un restyling di entrambe le corsie. La ricerca di un terzino sinistro è legata al probabile addio di Alex Sandro e Emerson Palmieri (in prestito al Lione, ma di proprietà del Chelsea) resta il nome più concreto, seguito a ruota da Mathias Olivera del Getafe (c’è anche il Napoli) e da Renan Lodi dell’Atletico Madrid. A destra i bianconeri hanno intenzione di continuare con i senatori Juan Cuadrado (il rinnovo è vicino) e Danilo. Ma se il brasiliano in futuro potrebbe essere impiegato sempre di più come centrale difensivo, il colombiano a maggio compirà 34 anni. Motivi validi per iniziare a guardarsi attorno e pensare a un erede per il futuro (...)