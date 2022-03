Rinnovo Bernardeschi. la situazione: nuovi contatti tra la Juve e Pastorello

TORINO - Proseguono le trattative della Juventus per i rinnovi di contratto. Ufficializzata la separazione con Paulo Dybala, che a giugno sarà libero di firmare per una nuova squadra a parametro zero, sale l’attesa per il futuro di Federico Bernardeschi. In attesa del vertice, avanzano i contatti telefonici tra i dirigenti bianconeri e l’agente del 28enne jolly campione d’Europa, Federico Pastorello. L’intesa non c’è ancora, ma il fatto che i colloqui continuino è la conferma che almeno la volontà di trovare un accordo ci sia sempre. A Bernardeschi i corteggiatori non mancano, ma l’ex Fiorentina alla Juventus sta bene e vorrebbe proseguire l’avventura alla corte di Massimiliano Allegri. Bernardeschi si sente a casa a Torino, nell’ambiente juventino e con il “Conte Max”, che lo ha rilanciato anche in questa stagione. Nessuno si sbilancia, per il momento, ma la trattativa va avanti (...)