Danilo: "Italia, che brutta sorpresa. Addio di CR7 alla Juve? Era un riferimento"

TORINO - Il terzino della Juve Danilo, intervistato da Espn, ha espresso la sua sorpresa e il suo dispiacere per la mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale in Qatar: "Per me è stata una sorpresa, non me lo aspettavo, ho tanti compagni di squadra in azzurro e facevo il tifo per loro, mi è dispiaciuto. La mancata qualificazione dell'Italia dimostra cosa è oggi il calcio, la Macedonia si è presentata con il suo piano che evidentemente era ben costruito, bisogna rispettare la loro tattica perché ha funzionato, è sorprendente ma è così", afferma il brasiliano.