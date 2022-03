Allegri al lavoro per Juve-Inter: Alex Sandro si allena in gruppo

TORINO - "Dopo il test insieme alla Pro Sesto svoltosi ieri, la Juve è tornata in campo per proseguire la preparazione in vista della grande sfida di domenica sera all’Allianz Stadium". Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il club bianconero, a tre giorni dal big match contro l'Inter, fa il punto sulla marcia d'avvicinamento al grande appuntamento. Nel comunicato si legge come "nel menu di oggi (la squadra si è allenata in mattinata)" il tecnico Max Allegri abbia fatto svolgere un "lavoro sulla tecnica, con particolare attenzione alla fase di possesso palla, con costruzione della manovra e sviluppo del gioco per la finalizzazione dell’azione". Buone notizie dall'infermeria: passata la paura per Vlahovic e recuperato Zakaria, "Alex Sandro ha svolto l’intera seduta col gruppo". Inoltre, "sono rientrati a Torino dal Brasile anche Arthur e Danilo, che si alleneranno a partire da domani. A proposito di domani, il gruppo è atteso al Training Center ancora al mattino", conclude il report della Juventus.