Futuro Dybala, Paratici e Conte lo spingono all'Inter: la situazione

TORINO - E se a spingere Paulo Dybala all’Inter non fosse solo la scelta della Juventus di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno o il corteggiamento, più o meno sotto traccia, del suo vecchio ad Beppe Marotta? Se ad “agevolare” il passaggio che i tifosi bianconeri si augurano di non vedere mai fossero proprio due vecchi amici (...“nemici”) del popolo juventino? Già, perché dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate, il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte - rispettivamente ex ds ed ex allenatore della Juventus - fra qualche mese potrebbe tornare alla carica per Lautaro Martinez. E l’uscita del “Toro” dall’Inter è proprio una delle chiavi, se non la principale, del possibile gioco a incastri per vedere Dybala in nerazzurro nelle prossime annate (...)