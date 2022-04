Juve, il derby d'Italia si avvicina: Allegri studia le mosse anti-Inter

TORINO - Si avvicina il ritorno della Serie A con la super sfida tra Juve e Inter valida per il 31° turno. All'Allianz Stadium, domenica alle 20,45, i bianconeri si preparano ad ospitare i campioni d'Italia per una sfida simbolo del campionato. Continua il lavoro al Training Center per Chiellini e compagni che hanno svolto una seduta mattutina focalizzata su esercitazioni tecniche con fase di costruzione sotto pressione e situazioni di gioco, prima di concludere con una partitella finale. Allegri lima gli ultimi dettagli per farsi trovare pronto al big match contro Simone Inzaghi, in palio punti pesantissimi per lo Scudetto e la lotta Champions. Il tecnico livornese ha potuto tirare un sospiro di sollievo visto che l'emergenza infortunati sembra ormai alle spalle, gli indisponibili saranno i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, l'unico dubbio riguarda Zakaria.