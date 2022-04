Juve, sorpresa McKennie: "Tornerò in campo ad aprile"

Buone notizie per Max Allegri : per il finale di stagione, il tecnico bianconero potrebbe ritrovare a sorpresa Weston McKennie . Il centrocampista americano, che si è infortunato nella nella gara d’andata contro il Villarreal (frattura composta del 2° e del 3° osso metatarsale del piede sinistro), è pronto a tornare in campo ad aprile.

L'annuncio di McKennie

La notizia è stata data dallo stesso giocatore durante un'intervista a CBS Sport Golazo: "Personalmente, quando ho detto che sarei tornato in campo ad aprile, nella mia mente intendevo che sarei tornato a giocare o almeno ad allenarmi con il resto della squadra. Questo è il mio obiettivo al momento. Ovviamente ci sono molti fattori che hanno un impatto sul rientro e molti ostacoli da superare prima di tornare in campo. Ma l'obiettivo è quello di tornare in campo. Sto facendo molti progressi e mi sembra una previsione realistica. Speriamo sia così. La cosa ideale per me sarebbe tornare in campo già ad aprile e giocare un paio di partite con la Juve prima della fine della stagione e poi prepararmi per la CONCACAF Nation League".