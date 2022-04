Juve-Inter, Ambrosini esclusivo: "Vince chi ha coraggio"

«Una partita molto tattica, anche perché la posta in palio é altissima soprattutto per Inter».

Si dice: se la Juve vince, torna in corsa per lo scudetto; se l’Inter perde, è tagliata fuori.

«Indubbiamente se l’Inter non dovesse vincere, farebbe fatica a riprendersi, per il nuovo contraccolpo psicologico e soprattutto se il Milan, ma anche il Napoli, dovessero vincere le loro gare. L’Inter se vuole rimanere pienamente in corsa per lo scudetto deve raccogliere i tre punti, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una gara in meno e margine ancora per rientrare avendo un calendario più semplice rispetto al Milan».

E la Juve?

«Quando Allegri parla di scudetto impossibile io gli credo, però al tempo stesso spero che voglia interpretare la partita con la voglia di vincere. Se la Juventus si impone dà un senso alle ultime giornate di campionato, altrimenti la testa andrebbe poi focalizzata sulla Coppa Italia. Se la Juve non vince, quel 10% che Pioli dà ai bianconeri per lo scudetto, si abbassare al 2-3%».

L’ha sorpresa di piu? la Juventus in difficolta? di inizio stagione o quella che ha rimontato nella seconda meta??

«Sicuramente le difficoltà iniziali. Non ero fra quelli che pensavano che la Juve avrebbe dominato il campionato, ma la rosa e i valori per stare in alto fin dall’inizio c’erano. Tutti potevano dare di più ed è mancata una reazione in quella prima fase disastrosa perché ricordiamo che già dalla quinta-sesta giornata, i bianconeri hanno iniziato a correre».

[...]

Dove si decide la partita?

«Nel coraggio degli allenatori».

Milan e Napoli che risultato tiferanno?

«Per un pareggio, perché la Juve che arriva forte in volata può fare paura a tutti».

Tutta l'intervista esclusiva sull’edizione di Tuttosport