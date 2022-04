Juventus-Inter, la vigilia di Allegri: "Dybala gioca"

TORINO - "Dybala gioca, così tagliamo la testa al toro e avete il titolo". Così Massimiliano Allegri annuncia la presenza in campo dal primo minuto dell'argentino (che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno) nell'attesissima sfida contro l'Inter in programma allo Stadium. "Chiellini era già rientrato, Bonucci verrà in panchina ma è ancora indietro - ha aggiunto il tecnico bianconero alla vigilia del derby d'Italia -. Alex Sandro e Zakaria sono recuperati, il primo gioca mentre per il secondo vediamo. Come stiamo? Lo vedremo domani".

"Nerazzurri favoriti" In palio nel big-match ci saranno punti pesanti: "È difficile dire chi è favorito nel derby d'Italia. Sicuramente l'Inter, il Napoli e il Milan sono candidate al titolo mentre noi - ha sottolinato Allegri - vogliamo consolidare il quarto posto: il nostro obiettivo è giocare la Champions League nella prossima stagione. Sarà una bella serata, con lo stadio al 100% della capienza - ha sottolineato Allegri - e noi vogliamo continuare il percorso: proveremo a battere i campioni d'Italia in carica". Un commento poi alla lettera inviata agli azionisti da John Elkann, numero 1 di Exor: "Le sue parole mi hanno fatto piacere, io sono sempre stato sereno: non ha mai fatto mancare la sua presenza, la Juve è importante per la famiglia e la proprietà e fanno grandi sforzi. Quest'anno siamo partiti per costruire un futuro in cui vincere nel più breve tempo possibile e l'anno prossimo saranno 100 anni di proprietà della famiglia. Siamo cresciuti ma non abbastanza per vincere, dovremo presentarci in condizioni migliori ai nastri di partenza della prossima stagione".