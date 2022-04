Juve, l'Allegrata anti-Inter. Dybala sicuro, il rebus è Vlahovic o Morata

TORINO- Dubbi di formazione anti-Inter ne abbiamo? Sì , parecchi. Qualcuno legato alle condizioni fisiche (Zakaria e Bonucci), qualche altro frutto di considerazioni tattiche (come fermare Brozovic). E' stato lo stesso Allegri, del resto, a lasciar intuire una "allegrata" in arrivo spiegando che "questa volta la formazione la azzeccate solo se avete una spia".

Szczesny tra i pali alle spalle di una difesa il cui perno sarà Matthijs De Ligt insieme con capitan Giorgio Chiellini. Giocherà anche Alex Sandro, che però balla tra la line arretrata e il centrocampo. Il trio arretrato potrebbe essere completato da Danilo, un po' centrale e un po' esterno alla bisogna. Dalla mediana in su, valgono le sorprese: a disposizione Locatelli e Rabiot (in pole) ma anche Arthur e Zakaria, non al cento per cento ma di nuovo abile e arruolato. Un posticino da mezzala "con delega" su Brozovic potrebbe recuperarlo Bernardeschi. E, nel caso, linea tra il 4 e il 5 (a seconda della posizione di Alex Sandro) con Cuadrado esterno sinistro.